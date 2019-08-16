Большинство пассажиров аварийного A321 передумали лететь в Крым

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Большинство пассажиров самолета А321 рейса Москва-Симферополь, который накануне был вынужден экстренно сесть в кукурузном поле Подмосковья из-за попадания птиц в двигатель, передумали летать в Крым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По имеющимся данным, от полета на полуостров воздержались 154 пассажира из 226 человек. Источник отметил, что один человек все еще находится под присмотром медиков в больнице, а остальные — отправились на разных рейсах в пункт назначения.

Согласно последним данным, за медицинской помощью обратились 76 пассажиров, из них 19 детей.

Стоит отметить, что инцидент произошел в результате попавшей в двигатель стаи чаек.

Ранее сообщалось, что командир экстренно севшего А321 отказался считать себя героем.