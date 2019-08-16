Эксперт предложил ввести штраф за выгул опасных собак без намордника

Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев направил председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с просьбой ввести штраф за выгкл опасных собак без намордника. Об этом сообщает RT.

По его словам, согласно закону 2018 году «О жестоком обращении с животными», такой запрет существует.

Однако, отметил эксперт, за него до сих пор не предусмотрено никакое наказание.

Он подчеркнул, что за такое нарушение следует ввести штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей, а также арест сроком от пяти до 10 суток.

Ранее власти утвердили список потенциально опасных пород собак.