Крупнейшего торговца оружием в мире задержали в Португалии

В Португалии был задержан один из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире бельгиец Жак Месье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бельгийскую федеральную полицию.

Как отмечается, Месье, который известен под псевдонимом «Маршал» или «Лис», был приговорен к четырем годам тюрьмы по делу о нелегальных поставках различного рода оружия в Чад, Пакистан, Иран и Ливию. Однако после вынесения приговора торговцу удалось сбежать.

Уточняется, что бельгиец попался на неоплаченном счете за перевозку лошадей из виллы во Франции в Португалию.

Как подчеркивается, власти Бельгии намерены запросить его экстрадицию.

Месье считают причастным к поставкам оружия в связи с большинством военных конфликтов за последние 35 лет.