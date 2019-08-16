Трамп призвал строить в США больше психбольниц

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он хочет, чтобы люди помнили такое понятие, как «психическое заболевание».

Глава государства пояснил, что люди, устраивающие стрельбы, психически больные, но никто не говорит об этом.

Трамп подчеркнул, что власти США не могут позволить, чтобы такие люди спокойно ходили по улицам страны.

В начале августа в США произошли два инцидента со стрельбой. Один случился в Техасе, в результате которого погибли 20 человек и 26 были ранены. Затем другой мужчина открыл стрельбу в штате Огайо, из-за которой девять человек погибли и более 30 пострадали.

Ранее сообщалось, что в теле стрелка из Огайо нашли следы наркотиков.