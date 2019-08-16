Пассажир экстренно севшего А321 рассказал, как проходила эвакуация
Бывший сотрудник МЧС, который находился на борту экстренно севшего самолета А321, рассказал, как проходила эвакуация. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По его словам, он принимал участие в эвакуации и помог стюардессе открыть воздушный трап, чтобы люди могли покинуть лайнер.
Однако, добавил он, два трапа с левой стороны не открылись, в результате чего люди начали прыгать.
Он также добавил, что помог бортпроводнице вывести людей, после чего вернулся на борт самолета и покинул его уже с экипажем.
15 августа самолет А321 совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Московской области. Как отмечается, вскоре после взлета у самолета отказал один из двигателей, второй — работал с перебоями. В связи с этим пилотам пришлось сажать лайнер с полными баками. Из 226 пассажиров 76 пострадали.
Ранее сообщалось, что тонна топлива вытекла из аварийно севшего самолета в Подмосковье.