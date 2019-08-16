Пассажир экстренно севшего А321 рассказал, как проходила эвакуация

<img src="//img.gazeta.ru/files3/327/12580327/a321-pic905-895x505-94852.jpg">

Бывший сотрудник МЧС, который находился на борту экстренно севшего самолета А321, рассказал, как проходила эвакуация. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, он принимал участие в эвакуации и помог стюардессе открыть воздушный трап, чтобы люди могли покинуть лайнер.

Однако, добавил он, два трапа с левой стороны не открылись, в результате чего люди начали прыгать.

Он также добавил, что помог бортпроводнице вывести людей, после чего вернулся на борт самолета и покинул его уже с экипажем.

15 августа самолет А321 совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Московской области. Как отмечается, вскоре после взлета у самолета отказал один из двигателей, второй — работал с перебоями. В связи с этим пилотам пришлось сажать лайнер с полными баками. Из 226 пассажиров 76 пострадали.

Ранее сообщалось, что тонна топлива вытекла из аварийно севшего самолета в Подмосковье.