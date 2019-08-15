Главу ПЦУ хотят сменить, сообщили СМИ

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Епископ новой Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний, 15 декабря 2018 года Епископ новой Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний, 15 декабря 2018 года
Епископ новой Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний, 15 декабря 2018 года
РИА Новости

Предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания намереваются заменить на митрополита Луцкого и Волынского Михаила Зинкевича. Об этом сообщает «Страна.Ua» со ссылкой на источник.

Как отмечается, в церкви Епифания считают неэффективным руководителем. По этой причине ему на смену хотят найти более «волевого и авторитетного» главу.

По словам источника, Луцкой пользуется хорошей поддержкой в церковных кругах.

Согласно изданию, в ПЦУ недовольны тем, что Епифанию не удалось сохранить поддержку церкви государством. Кроме того, считается, что из-за него церковь понесла немалые потери.

Ранее глава ПЦУ не исключил объединения с униатами.