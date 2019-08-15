Главу ПЦУ хотят сменить, сообщили СМИ

Предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания намереваются заменить на митрополита Луцкого и Волынского Михаила Зинкевича. Об этом сообщает «Страна.Ua» со ссылкой на источник.

Как отмечается, в церкви Епифания считают неэффективным руководителем. По этой причине ему на смену хотят найти более «волевого и авторитетного» главу.

По словам источника, Луцкой пользуется хорошей поддержкой в церковных кругах.

Согласно изданию, в ПЦУ недовольны тем, что Епифанию не удалось сохранить поддержку церкви государством. Кроме того, считается, что из-за него церковь понесла немалые потери.

Ранее глава ПЦУ не исключил объединения с униатами.