Волк атаковал спящих в палатке туристов
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В канадском национальном парке Банф волк совершил нападение на спящих туристов. Об этом передает CBC News.
Сообщается, что хищник атаковал семью. В палатке ночевали муж, жена и их два сына.
Как отмечается, отбиться от волка удалось главе семейства при помощи туриста из лагеря, находившегося по соседству.
При этом известно, что мужчина получил ранения и порезы из-за схватки с хищником.
Также уточняется, что самого волка впоследствии убили сотрудники агентства «Парки Канады».
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