Волк атаковал спящих в палатке туристов

В канадском национальном парке Банф волк совершил нападение на спящих туристов. Об этом передает CBC News.

Сообщается, что хищник атаковал семью. В палатке ночевали муж, жена и их два сына.

Как отмечается, отбиться от волка удалось главе семейства при помощи туриста из лагеря, находившегося по соседству.

При этом известно, что мужчина получил ранения и порезы из-за схватки с хищником.

Также уточняется, что самого волка впоследствии убили сотрудники агентства «Парки Канады».

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