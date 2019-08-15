Стюардесса пригрозила штрафом пассажирам из-за стоящего на сиденье ребенка

Стюардесса авиакомпании easyJet заявила, что оштрафует семью пассажиров на 100 фунтов стерлингов из-за того, что они не могут контролировать своего ребенка. Об этом сообщает Daily Mirror.

Сообщается, что инцидент случился на рейсе из Франции в Великобританию.

Как стало известно, во время полета маленький мальчик встал на кресло ногами без обуви, чем разозлил бортпроводницу.

Отмечается, что стюардесса в этот момент заявила, что родителям нужно посадить своего ребенка на место, иначе ей придется оштрафовать их и взять деньги за уборку.

Ранее сообщалось, что телефонный террорист из Сербии заявил о бомбе на борту самолета авиакомпании Lufthansa из-за симпатии к стюардессе.