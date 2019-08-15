Минтруд защитит врачей и медсестер от профессиональных заболеваний

Министерство труда и социальной защиты России Российской Федерации собирается защитить врачей и медсестер от профессиональных заболеваний, обновив правила охраны труда в учреждениях здравоохранения и аптеках. Об этом передает «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николая Говорина.

По его словам, у медиков существует реальный риск профессиональных заболеваний.

Как объясняет Говорин, некоторые медики имеют дело с больными туберкулезом, СПИДом, инфекциями, а также работают с психически-больными людьми.

«В связи с этим очень важно актуализировать Правила охраны труда медработников», – прокомментировал Говорин.

Парламентарий отмечает, что это поможет снизить дефицит медицинских кадров по некоторым специальностям.

Ожидается, что сами правила разработают с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития.

Как отмечается, ввести их запланировали в январе 2021 года.

Ранее Минтруд утвердил список работ, ограничивающих труд женщин.