Полиция раскрыла новые подробности убийства любовницы экс-главы Раменского района

Правоохранители рассказали про новые подробности убийства Евгении Исаенковой, любовницы и помощницы бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. Об этом сообщает агентство «Росбалт».

Как стало известно, возможным орудием убийства Исаенковой стал шнур для зарядки мобильного телефона.

Сообщается, что эксперты изучают данный предмет.

Отмечается, что под ногтями убитой женщины обнаружены следы ДНК, которые совпадают с ДНК подозреваемого в преступлении Андрея Кулакова.

Также следствие информирует, что у злоумышленника мог быть сообщник, который помог убить Исаенкову.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест Кулакову по обвинению в убийстве любовницы.