Экипаж A321 внесли в базу сайта «Миротворец»

Экипаж самолета Airbus A321, который экстренно сел в кукурузном поле в Подмосковье из-за попадания в двигатель чаек, включили в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом информируют местные СМИ.

Сообщается, что в базу вошли командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, бортпроводник Дмитрий Гончаренко.

Также в списке присутствуют стюардессы Алия Слякаева, Надежда Вершинина и Яна Ягодина.

Отмечается, что украинская сторона обвинила всех членов экипажа в «неоднократном сознательном нарушении границы с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым» и «соучастии в нелегальном перемещении людей и на оккупированную захватчиками территорию».

Ранее стало известно, что в Кремле считают посадивших А321 пилотов героями.