Трамп потребовал сурово наказать стрелявшего по полицейским в Филадельфии

Президент США Дональд Трамп заявил, что стрелка, ранившего полицейских в Филадельфии, нужно сурово наказать. Об этом он написал в своем твиттере.

По мнению американского лидера, этого стрелка не надо было вообще выпускать на улицы из-за его долгой и опасной криминальной истории.

Трамп считает, что преступника необходимо наказать длительным приговором.

Глава США отмечает, что по отношению к уличной преступности нужно быть намного более жесткими.

Ранее стало известно, что от рук стрелка в Филадельфии пострадало семь полицейских.