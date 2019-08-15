Трамп потребовал сурово наказать стрелявшего по полицейским в Филадельфии
close
Президент США Дональд Трамп заявил, что стрелка, ранившего полицейских в Филадельфии, нужно сурово наказать. Об этом он написал в своем твиттере.
По мнению американского лидера, этого стрелка не надо было вообще выпускать на улицы из-за его долгой и опасной криминальной истории.
Трамп считает, что преступника необходимо наказать длительным приговором.
Глава США отмечает, что по отношению к уличной преступности нужно быть намного более жесткими.
Ранее стало известно, что от рук стрелка в Филадельфии пострадало семь полицейских.