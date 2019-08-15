Жители ДНР и ЛНР подали более 60 тысяч заявок на получение российского гражданства

Жители ДНР и ЛНР подали более 60 тыс. заявок на получение российского гражданства. Об этом рассказала руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова, передает ТАСС.

По ее словам, гражданство России уже получили более 25 тыс. человек.

Она также отметила, что количество желающих получить российский паспорт постоянно растет.

Ранее сообщалось, что МВД предложило ввести льготы для желающих получить паспорт РФ украинцев.