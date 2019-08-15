Замглавы МВД отметил резкий рост числа нарушений запрета на курение в аэропортах

Заместитель министра внутренних дел России Михаил Ваничкин заявил, что число нарушений закона о курении в помещениях российских аэропортов существенно возросло в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС.

По статистике МВД за первое полугодие 2019 года нарушений стало на 70% больше по сравнению с данными за весь прошлый год.

Ваничкин добавил, что запрет на курение в общественных местах на территории аэропортов «попросту не работает».

Отмечается, что в 2018 году было составлено 28 048 протоколов об административном правонарушении на территории международных аэропортов России. За первые шесть месяцев 2019 года было составлено 19 198 протоколов по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака».

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила возвращение курилок в аэропорты.