Рыбаки Игарки попросили у Путина разрешение на вылов омуля

Рыбаки из города Игарки разместили в сети видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили у главы государства квоты на вылов омуля и других видов рыб. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ролике мужчина, представившийся Максимом Голозубовым, просит президента разрешить вылов рыбы на рыболовном участке, на котором ранее это было разрешено.

«Дайте возможность законно ловить рыбу – омуля и ряпушку. Мы ловим рыбу на реке Енисей многие десятилетия, а сейчас у нас нет квот на вылов», — рассказал Голозубов.

Отмечается, что вылов омуля запрещен с 2012 года.

Ранее сообщалось, что Росрыболовство объяснило, чего ждать от новых правил рыбалки.