Неизвестный избил священника на глазах у его детей в Ялте

Московский священник Алексей Забелин заявил, что неизвестный напал на него на набережной Ялты и побил прямо на глазах у его детей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Забелина, человек в белом подошел к его сыну, который сидел на лавочке и попытался силой его согнать, заявив, что у него скоро шоу и эта скамейка занята. Тогда священник стал звать полицию, но неизвестный ударил его по лицу и кинулся на сына.

«Как священник, я не мог ответить, но оттолкнул агрессивного артиста от сына», — добавил Забелин.

Священник рассказал, что после случившегося у него кружилась голова и была кровь. Позже он в социальных сетях написал, что у него закрытый перелом челюсти.

Стоит отметить, что в ГУМВД по региону также проинформировали, что вечером 14 августа полицейские получили сигнал о конфликте и драке граждан, но в ведомстве не уточнили личности участников конфликта.