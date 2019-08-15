Украинского замминистра задержали при получении взятки в $480 тысяч

Работники украинского Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Службы безопасности страны СБУ задержали замглавы по вопросам «временно неподконтрольных территорий Украины» Юрия Гримчака и его помощника в момент получения взятки. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как отмечается, задержание чиновника и его помощника произошло 14 августа во время получения взятки в $480 тысяч. Их подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст.190 УК Украины, то есть в мошенничестве в особо крупных размерах.

По данным ведомства, Гримчак и его помощник требовали от юридического лица сумму денег за якобы влияние на решения высокопоставленных лиц в стране.

»[Они]требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере $1,1 млн», — добавили в пресс-службе НАБУ.

Ранее сообщалось, что в Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров.