Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать, сообщают СМИ

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) влилась в новую Православную церковь Украины (ПЦУ) и официально прекратила свое существование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что в Единый государственный реестр была внесена запись о прекращении деятельности УАПЦ 29 июля 2019 года. Она была присоединена к религиозной организации «Киевская митрополия Украинской православной церкви».

Все изданные доверенности на имя УАПЦ до 29 июля были отозваны.

Ранее сообщалось, что патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет критически отозвался о полученном украинской стороной томосе.