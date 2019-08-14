В Сирии нашелся пропавший российский активист

Лидера общественного движения против рабства «Альтернатива» Олега Мельникова, пропавшего в Сирии, нашли живым. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на помощника активиста Олега Ваганова.

Отмечается, что в настоящее время он находится в убежище. По словам Ваганова, Мельников и его группа перестали выходить на связь, так как скрываются от сирийских террористов.

«Есть информация, что за любую информацию о местонахождении Олега бандиты готовы заплатить», — заявил Ваганов.

До этого стало известно, что активист исчез после поездки с волонтерами в провинцию Большой Идлиб.

Ранее сообщалось, что в Сирии пропал российский активист.