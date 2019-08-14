В Москве рассекречены документы о пакте Молотова — Риббентропа

В Доме Российского исторического общества в Москве был представлен сборник архивных документов, согласно которым инициатором заключения пакта Молотова — Риббентропа была гитлеровская Германия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Советский Союз был вынужден его подписать.

Уточняется, что договора о ненападении, который также разграничивал сферы влияния, был инициирован Третим Рейхом.

На презентации документов заявили, что несмотря на подписание пакта, Советский Союз не верил в реализацию всех его пунктов.

Ранее сообщалось, что рассекречены документы об освобождении Каунаса от нацистов.