Россияне стали реже жениться

Число регистраций браков в России уменьшилось на 46 тыс. записей за первые полгода 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости», со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что в первые шесть месяцев этого года было зарегистрировано 33,1 тыс. браков. Это на 12% меньше, чем в первое полугодие 2018 года.

Кроме того, на 64,4 тыс. (21,8%) снизилось число разводов по сравнению с показателями прошлого года и составило 231 тыс. записей.

Больше всего свадеб было зарегистрировано в Туве и Ингушетии. Там количество заключенных браков выросло на 2,7% и 2,6%. Меньше всего свадеб стали играть на Чукотке (показатель упал на 23%), в Адыгее и Костромской области (20,6%).

Чаще всего стали разводиться в Карелии, Ненецком автономном округе и Удмуртии — 7,7%, 3,6% и 0,6%. Падение по количеству разводов было зафиксировано на Чукотке, в Магаданской, Псковской и Саратовской областях — на 33,9%, 32,7% и по 32,6%.

Ранее Росстат назвал регионы с самыми крепкими семьями.