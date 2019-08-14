Убийца 9-летней школьницы из Братска получил 20 лет тюрьмы

Следственный комитет России (СК) вынес приговор мужчине, который убил девятилетнюю школьницу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что 44-летний житель Братска заманил школьницу в гараж. После чего совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Из страха, что девочка обо все расскажет, он ее убил.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Петербурге школьный учитель был арестован по обвинению в изнасиловании девочки около восьми лет назад.