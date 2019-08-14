В Москве в среду ожидается до +25°С

В Москве в среду, 14 августа, ожидается до +25°C.

По данным Гидрометцентра, температура в столице составит от +23°C до +25°C.

Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер западной четверти 3-8 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее синоптики сообщили о возвращении в Москву хорошей погоды.