Путин побывал в Академии хореографии Севастополя

Президент России Владимир Путин провел встречу с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя. Об этом передает РИА «Новости».

Сообщается, что во время встречи дети сфотографировались с российским лидером.

Как стало известно, Путин еще похвалил работу ректора академии – премьера Баварского национального балета Сергея Полунина.

Отмечается, что на прощание глава России пожал руку одному из начинающих танцоров, а также опустился на колено и поцеловал руку маленькой балерине.

Всего на встрече с Путиным побывало 20 учеников в возрасте 6-7 лет.

Ранее посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым.