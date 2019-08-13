Врачи удалили раковую опухоль у 97-летней пациентки в Сочи
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Врачи в Сочи успешно прооперировали 97-летнюю женщину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения Краснодарского края.
Как отмечается, ей удалили раковую опухоль, расположенную на голове.
Уточняется, что женщину доставили в больницу с язвой на лбу, которая начала быстро увеличиваться в размерах.
Врачи диагностировали у долгожительницы рак. Опухоль проросла в кость и в твердую мозговую оболочку.
Как подчеркивается, операция длилась три часа, и уже через две недели женщину выписали из больницы.
Ранее сообщалось, что больному раком австралийцу удалили не тот орган.