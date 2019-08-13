Врачи удалили раковую опухоль у 97-летней пациентки в Сочи

Врачи в Сочи успешно прооперировали 97-летнюю женщину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения Краснодарского края.

Как отмечается, ей удалили раковую опухоль, расположенную на голове.

Уточняется, что женщину доставили в больницу с язвой на лбу, которая начала быстро увеличиваться в размерах.

Врачи диагностировали у долгожительницы рак. Опухоль проросла в кость и в твердую мозговую оболочку.

Как подчеркивается, операция длилась три часа, и уже через две недели женщину выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что больному раком австралийцу удалили не тот орган.