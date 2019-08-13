Мосгорсуд постановил зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Московский городской суд обязал зарегистрировать члена федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергея Митрохина кандидатом на выборы в Мосгордуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

По ее словам, Митрохин подал иск на отказ окружной избирательной комиссии зарегистрировать его.

После рассмотрения иска, уточнила она, суд принял решение удовлетворить исковое заявление Митрохина.

«Решение исполняется немедленно», — отметила Солопова.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд выпустил из-под стражи гадалку Нону Михай.