Несколько сотен человек у офиса Зеленского потребовали отставки Супрун
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На Украине под офисом украинского лидера Владимира Зеленского собрались несколько сотен человек с требованием отправить в отставку и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун. Об этом сообщает NewsOne.
Как отмечается, большинство из собравшихся являются работниками медицинских учреждений и объединений медиков.
Уточняется, что протестующие выступают с криками «Супрун, прочь» или «Супрун, позор».
По словам организаторов акции, здравоохранение должно быть с человеческим лицом.
Согласно изданию, к митингующим вышел советник президента Михаил Радуцкий и начал с ними общаться.