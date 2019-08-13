Несколько сотен человек у офиса Зеленского потребовали отставки Супрун

На Украине под офисом украинского лидера Владимира Зеленского собрались несколько сотен человек с требованием отправить в отставку и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун. Об этом сообщает NewsOne.

Как отмечается, большинство из собравшихся являются работниками медицинских учреждений и объединений медиков.

Уточняется, что протестующие выступают с криками «Супрун, прочь» или «Супрун, позор».

По словам организаторов акции, здравоохранение должно быть с человеческим лицом.

Согласно изданию, к митингующим вышел советник президента Михаил Радуцкий и начал с ними общаться.

Ранее Супрун назвала правильный вариант своего имени.