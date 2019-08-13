Зеленский разрешил давать гражданство подвергшимся политпреследованиям россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о расширении круга лиц, которые имеют право на гражданство Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в него теперь включены иностранцы и лица без гражданства, защищавшие Украину.

Кроме того, гражданство страны могут получить российские граждане, которые подверглись политическим преследованиям.

Указ был опубликован на сайте президента Украины.

Ранее сообщалось, что украинские следователи начали допрашивать желающих получить гражданство России.