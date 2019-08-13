Адвоката Вышинского вызвали в генпрокуратуру Украины

Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский был вызван в генпрокуратуру Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что там ему должны вручить новые подозрения.

Доманский заявил, что суть их пока для него неизвестна.

Рассмотрение апелляции защиты Вышинского на продление ему срока содержания под стражей было перенесено Киевским апелляционным судом на 20 августа.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ призвали освободить Вышинского.