Суд по делу дознавательницы из Уфы прервался из-за недомогания потерпевшей

В Уфе судебное заседание по делу об групповом изнасиловании дознавательницы Гульназ Фатхисламовой перенесено на два дня из-за плохого самочувствия потерпевшей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Наиля Багаутдинова.

Отмечается, что суд продолжится в четверг, 15 августа, в 10.00 (8.00 мск) часов. На прошедшем слушании во вторник, 13 августа, потерпевшая Фатхисламова начала давать показания, ее допрашивал гособвинитель. На следующем слушании вопросы зададут суд и адвокаты обвиняемых.

Известно, что потерпевшая впервые пришла в суд в сопровождении адвоката Ирины Валеевой.

После слушания другой адвокат обвиняемых Рустам Ибрагимов заявил, что на допросе девушка читала заранее написанный текст.

Ранее сообщалось, что потерпевшая по делу об изнасиловании в Уфе дознавательница дала показания в суде.