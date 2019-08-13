Эксперт попросили москвичей не кормить голубей из-за помета

Специалист «Мосприроды» Николай Кудрявцев попросил москвичей перестать подкармливать голубей, передает РИА «Новости».

Свою просьбу он объяснил тем, что из-за обилия пищи птицы стали размножаться в течение всего года, что привело к увеличению количества помета, которым запачканы городские памятники.

«Мы считаем, что голубей в Москве лучше вообще не подкармливать - ни зимой, ни летом. Пусть лучше стабилизируется их численность», — сказал он.

Экперт добавил, что голуби доставляют ряд неудобств — пачкают архитектурные строения, «и на голову может кому-то прилететь».