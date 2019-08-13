Погибшего при пожаре в детском лагере мальчика наградили орденом Мужества

Школьник Алексей Мартыненко, погибший при попытке спасти соседок по палатке при пожаре в детском лагере «Холдоми», посмертно награжден орденом Мужества, сообщает ТАСС.

Указ о награде 11-летнего мальчика подписал президент Владимир Путин.

«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, Алексей награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении.

Пожар в детском лагере произошел в ночь на 23 июля. В результате погибли 4 ребенка, 8 человек пострадали.

Местные власти заявили, что причиной пожара в детском лагере под Хабаровском могло стать упавшее на обогреватель полотенце.