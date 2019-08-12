Турист сорвался с 30-метровой скалы в горах Кубани
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Турист из Армавира упал с 30-метровой скалы в горах Кубани. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.
Сообщается, что инцидент случился на смотровой площадке хребта Малый Бамбак Мостовского района Краснодарского края.
Согласно имеющейся информации, в результате происшествия турист получил травмы различной степени тяжести.
Как отмечается, пострадавшего уже доставили в больницу в Сочи.
Ранее сообщалось, что альпинист из России погиб в горах Таджикистана.