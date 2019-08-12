Турист сорвался с 30-метровой скалы в горах Кубани

Турист из Армавира упал с 30-метровой скалы в горах Кубани. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

Сообщается, что инцидент случился на смотровой площадке хребта Малый Бамбак Мостовского района Краснодарского края.

Согласно имеющейся информации, в результате происшествия турист получил травмы различной степени тяжести.

Как отмечается, пострадавшего уже доставили в больницу в Сочи.

Ранее сообщалось, что альпинист из России погиб в горах Таджикистана.