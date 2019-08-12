Москву ожидает «августовское лето», сообщили в Гидрометцентре

В Москву возвращается «августовское лето», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, в столицу приходит теплый атмосферный фронт. В ближайшие дни в Москве будет жарко, местами возможны дожди с грозами, ожидается ветер с порывами до 12-17 м/с.

«Температура около и чуть выше нормы, на один градус. Настоящее лето пришло, августовское», — заявил специалист.

Уточняется, что в середине недели столбики термометров поднимутся до +25°С, к пятнице похолодает, однако днем температура по-прежнему будет выше +20°С. Ночами ожидается +15-17°С градусов.

Ранее синоптики предупредили россиян о заморозках до -2°C.