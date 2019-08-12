Власти Москвы рассказали о взрыве газа в доме на юго-западе столицы

Заместитель префекта Юго-Западного административного округа города Москвы Анзор Алисултанов поделился подробностями о взрыве газа в доме на Нагорной улице. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в доме велись работы по капитальному ремонту, которые на затрагивали систем газоснабжения и электричества.

Алисултанов уточняет, что в подвале жилого здания только меняли трубы водоснабжения.

Как отмечается, в результате происшествия никто не пострадал.

Стало известно, что в квартире, где случился взрыв, в момент инцидента никого не было.

Ранее сообщалось, что при взрыве газа в доме на Нагорной улице на втором этаже произошло обрушение стены.