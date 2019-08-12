Педофил-миллиардер из США остался без присмотра охранников до совершения суицида

Миллиардер-педофил Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальном насилии над несовершеннолетними и торговле людьми, оставался без присмотра охранников до того момента, как покончил жизнь самоубийством. Об этом информирует BBC News.

Cогласно полученной информации, охранники тюрьмы должны были проверять Эпштейна каждые 30 минут, однако в момент совершения суицида он был один.

Как стало известно, сокамерника Эпштейна перевели в другую камеру.

Также сообщается, что в тюрьме, где сидел педофил, ощущалась нехватка охранников. В связи с этим сотрудникам охраны приходилось работать сверхурочно.

Отмечается, что это могло привести не к должному надзору за заключенными.

Ранее в самоубийстве миллиардера-педофила в США увидели «российский след».