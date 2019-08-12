Выпускники колледжей не станут сдавать ЕГЭ по решению Минпросвещения

Глава Министерства просвещения Ольга Васильева заявила, что ведомство решило не вводить обязательную сдачу ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов. Об этом передает РИА «Новости».

Васильева отмечает, что принятие такой меры пока нецелесообразно.

При этом, у учеников колледжей и техникумов есть право на сдачу ЕГЭ, которое закреплено за ними законодательно.

Ранее стали известны минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для окончания школы и поступления в вузы.