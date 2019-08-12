В Сети распространилось видео с прыгающими в снегу кенгуру
Видео с прыгающими по снегу кенгуру в Австралии стало вирусным в Сети. Об этом сообщает портал news.com.au.
Отмечается, что видео было снято очевидцем около фермы в Гоулберне.
На ролике видно, как десятки кенгуру прыгают по выпавшему в Австралии снегу.
Пользователей социальных сетей умилил видеоролик. Некоторые посчитали, что животные радуются погодному катаклизму и резвятся в снегу, другие решили, что кенгуру пытаются как-то спастись от стихии.
Ранее сообщалось, что Австралию накрыло снегом.