В Сети распространилось видео с прыгающими в снегу кенгуру

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Видео с прыгающими по снегу кенгуру в Австралии стало вирусным в Сети. Об этом сообщает портал news.com.au.

Отмечается, что видео было снято очевидцем около фермы в Гоулберне.

На ролике видно, как десятки кенгуру прыгают по выпавшему в Австралии снегу.

Пользователей социальных сетей умилил видеоролик. Некоторые посчитали, что животные радуются погодному катаклизму и резвятся в снегу, другие решили, что кенгуру пытаются как-то спастись от стихии.

Ранее сообщалось, что Австралию накрыло снегом.