Бабушка рассказала подробности об инциденте со школьницей, изрезанной экс-бойфрендом

Бабушка 17-летней школьницы, изрезанной бывшим парнем, поделилась подробностями о жутком инциденте с участием внучки. Об этом информирует РЕН ТВ.

По словам бабушки, до инцидента молодой человек уже приходил к девушке на разговор, при этом разбив стекла дома ножом.

Она сообщает, что после этого на него написали заявление и его забрали в полицию.

Как отмечает женщина, правоохранители отпустили парня, несмотря на то, что тот угрожал стражам порядка ножом.

Бабушка также сообщает, что из-за полученных ран внучка на данный момент находится в реанимации, а в связи с действиями полицейских в прокуратуру будет подана жалоба.