Погибшие сотрудники «Росатома» удостоены ордена Мужества

Орденами Мужества награждены сотрудники Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики города Сарова Нижегородской области, которые погибли и пострадали в результате ЧП в Архангельской области, сообщает ТАСС.

По имеющимся данным, наградами удостоены восемь человек, из них пятеро — посмертно.

Соответствующий указ президента России Владимира Путина был озвучен на траурной церемонии.

Отмечается, что семьям погибших будет оказана долгосрочная материальная помощь.

Ранее глава «Росатома» раскрыл подробности ЧП на полигоне под Архангельском.