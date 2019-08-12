Дворник из Подмосковья объяснила, как влезла в долг в 2 млрд

Жительница подмосковного Воскресенска Светлана Бодрова сообщила о том, каким образом она оказалась должна 2 млрд рублей. Об этом информирует РЕНТ ТВ.

Бодрова сообщает, что в связи с маленькой зарплатой, ей пришлось найти подработку.

Как уточняет женщина, поэтому она и согласилась на должность курьера.

По ее словам, во время подработки нужно было стать учредителем фирмы и подписать документы в банке.

Как отмечает Бодрова, работодатель пообещал через месяц перерегистрировать фирму на другое лицо.

Женщина сообщает, что за данную процедуру ей заплатили всего две тысячи рублей.