Взрыв газа случился в жилом доме в Москве

В жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв газа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Согласно поступившим данным, инцидент произошел по адресу: Нагорная улица, д. 18, корпус 3.

Как стало известно, в результате взрыва на втором этаже здания выбило стекла, а также имеются повреждения у стен.

«Интерфакс» сообщает, что в связи с инцидентом пока обнаружили только одного пострадавшего.

На данный момент на месте ЧП работают экстренные службы.

Поиск пострадавших продолжается. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений проверяют квартиру, где произошел взрыв.

Ранее сообщалось, что десять человек пострадали при взрыве газа в цехе во Владикавказе.