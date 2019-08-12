Эколог рассказал об окончании пика лесных пожаров

Руководитель лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко заявил об окончании пика лесных пожаров в Сибири. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что обильные дожди, которые пришли на территории Красноярского края и Иркутской области, должны сократить площадь очагов возгорания.

Однако эксперт подчеркнул, что никакой силы дожди не могут гарантировать полного прекращения пожаров, но они могут улучшить ситуацию.

Кроме того, Ярошенко добавил, что в Якутии пока не стоит ожидать улучшения ситуации.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Сибири возросла до 963 тысяч гектаров.