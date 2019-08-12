Подробности о налете сотрудников ФСБ на банк раскрыли СМИ

Стали известны подробности налета сотрудников ФСБ России на банк, укравших в нем 136 миллионов рублей. Об этом информирует принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно имеющейся информации, перед нападением сотрудники ФСБ провели несколько встреч, на которых обсудили план нападения. Их подготовка к преступлению длилась несколько дней.

Как известно, к налету были причастны сотрудник управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов, его коллега Александр Карелин, бывший следователь прокуратуры Константин Жаров и Борис Караматов, а также боец «Альфы» Хетаг Маргиев.

Сообщается, что во время налета злоумышленники направились в банк. При этом они разделились. Часть из направилась в банк с бумагами.

При этом Жаров, думал, что это было реальное постановление об обыске или проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Также отмечается, что во время налета охранник банка нажал тревожную кнопку, после чего приехали два экипажа вневедомственной охраны Росгвардии.

Однако они не стали мешать сотрудникам ФСБ, вышедшим с деньгами из банка. Те, в свою очередь, уехали.