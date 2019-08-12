Экс-бойфренд школьницы нанес ей увечья в лесу в Новой Москве

Бывший парень старшеклассницы вывез ее в лес в Новой Москве и изувечил из-за расставания. Об этом передает «Московский комсомолец».

Сообщается, что 20-летний экс-бойфренд изрезал девушке голову и грудь.

Также стало известно, что он ножом проткнул ее легкие в четырех местах.

При этом отмечается, что параллельно с истязанием школьницы злоумышленник пил водку.

Согласно полученной информации, что на место преступления прибыла полиция. Мучителя доставили к следователям, а девушку госпитализировали.

Уточняется, что следствие уже возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство.

Ранее сообщалось, что житель Саратова убил тещу гаечным ключом и ножом.