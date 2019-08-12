Экс-бойфренд школьницы нанес ей увечья в лесу в Новой Москве
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Бывший парень старшеклассницы вывез ее в лес в Новой Москве и изувечил из-за расставания. Об этом передает «Московский комсомолец».
Сообщается, что 20-летний экс-бойфренд изрезал девушке голову и грудь.
Также стало известно, что он ножом проткнул ее легкие в четырех местах.
При этом отмечается, что параллельно с истязанием школьницы злоумышленник пил водку.
Согласно полученной информации, что на место преступления прибыла полиция. Мучителя доставили к следователям, а девушку госпитализировали.
Уточняется, что следствие уже возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство.
Ранее сообщалось, что житель Саратова убил тещу гаечным ключом и ножом.