Женщина не получила гражданство Швейцарии из-за произнесенного 200 раз звука

Гражданка Ирака, которая 20 лет прожила в Швейцарии, не получила гражданство из-за произнесенного 200 раз звука. Об этом информирует TheBlick.ch.

Как стало известно, отказ произошел из-за интервью, на котором женщина 200 раз произнесла звук «эм».

При этом сообщается, что у женщины есть работа и диплом, подтверждающий знание языка.

Также есть информация, что она сдала экзамен на знание географии, национальных особенностей и политики Швейцарии.

Отмечается, что в связи с такой ситуацией женщина подала в суд из-за дискриминации и записи собеседования без ее согласия.