Гатчинский священник прокомментировал ситуацию с «жестким крещением»

Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий прокомментировал ситуацию с «жестким крещением» годовалого ребенка в интервью Life.ru.

Он заявил, что «священник не может угождать всем и вся».

По его мнению, воды ребенок не наглотался и о стенки купели не ударялся, поэтому не сделал ничего ужасного.

Он также подчеркнул, что жалобы поступают почти на всех священников.

«Осуществление пасторского долга священника связано порой с немалыми трудностями», — заключил Фотий.

Ранее полиция начала проверку по отношению к Гатчинскому священнику.