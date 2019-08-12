Гатчинский священник прокомментировал ситуацию с «жестким крещением»
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Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий прокомментировал ситуацию с «жестким крещением» годовалого ребенка в интервью Life.ru.
Он заявил, что «священник не может угождать всем и вся».
По его мнению, воды ребенок не наглотался и о стенки купели не ударялся, поэтому не сделал ничего ужасного.
Он также подчеркнул, что жалобы поступают почти на всех священников.
«Осуществление пасторского долга священника связано порой с немалыми трудностями», — заключил Фотий.
Ранее полиция начала проверку по отношению к Гатчинскому священнику.