Журналистку ранили из пневматики в Челябинске

В корреспондента челябинской газеты «Общественный защитник» Юлию Зябрину стреляли из пневматического оружия. Об этом передает РИА «Новости», ссылалась на пресс-службе управления МВД по Челябинску.

Стало известно, что представитель СМИ получила ранение в голову.

Как отмечается, сообщение об этом уже поступило в полицию.

Согласно поступившей информации, правоохранители проводят по данному факту проверку.

Уточняется, что полицейские проверяют произошедший инцидент на связь с профессиональной деятельностью журналистки.

Ранее сообщалось, что драка с поножовщиной случилась у моста в Петербурге.