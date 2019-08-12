Россияне пожаловались на сложности приобретения лекарств

49% граждан России испытают сложности с приобретением лекарств, в основном – из-за нехватки денег. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно данным совместного исследования Национального НИИ общественного здоровья имени Семашко и межотраслевого объединения «Фармпробег», помимо отсутствия денежных средств (55%), россияне жалуются на недостаток нужных препаратов -— 38%. Также 5% отметили неимение аптек и недоступность привычного лекарства – 2%.

Кроме того, 60% заявили, что импортные препараты лучше, чем российские.

Исследование проводилось в 2019 году, в нем приняло участие 1237 россиян из разных регионов страны.

Ранее сообщалось, что из российских аптек исчезают дешевые лекарства.