Россияне пожаловались на сложности приобретения лекарств
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49% граждан России испытают сложности с приобретением лекарств, в основном – из-за нехватки денег. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно данным совместного исследования Национального НИИ общественного здоровья имени Семашко и межотраслевого объединения «Фармпробег», помимо отсутствия денежных средств (55%), россияне жалуются на недостаток нужных препаратов -— 38%. Также 5% отметили неимение аптек и недоступность привычного лекарства – 2%.
Кроме того, 60% заявили, что импортные препараты лучше, чем российские.
Исследование проводилось в 2019 году, в нем приняло участие 1237 россиян из разных регионов страны.
Ранее сообщалось, что из российских аптек исчезают дешевые лекарства.