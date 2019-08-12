В ЦИК заявили, что выборы в Мосгордуму отменить нельзя

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявили, что выборы в Мосгордуме нельзя отменить, они пройдут 8 сентября — в единый день голосования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секретаря ЦИК Майю Гришину.

«Согласно закону, назначенные выборы отменить нельзя, выборы в Мосгордуму должны пройти в единый день голосования 8 сентября», — резюмировала Гришина.

Как отмечается, в правительственный орган на имя главы ЦИК Эллы Памфиловой поступило письмо одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Ильи Яшина с предложением отменить выборы и перенести их на конец осени.